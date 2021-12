Weihnachtsgeschenke für einsame Fernfahrer

Weihnachten fernab von zu Hause zu verbringen, ist das Los zahlreicher Fernfahrer, die für unser aller Leben das ganze Jahr über im Einsatz sind.

Der Ebenseer Verein „Fahrer für Kinder“, der normalerweise Familien mit beeinträchtigten Kindern unterstützt, machte am Christtag mit einer besonderen Aktion auf sich aufmerksam: Unter dem Motto Fahrer für Fahrer fuhren Mitglieder des Vereins oberösterreichische Rastplätze entlang der A1 an, um die dort über Weihnachten „gestrandeten“ Fahrer mit warmem Essen, Getränken, Geschenken wie Mützen aber vor allem auch mit Weihnachtsstimmung zu überraschen. Auch selbstgemachte Kekse und Kuchen wurden verteilt. Diese Aktion wurde großzügig von Firmen wie Mercedes-Benz Trucks Österreich, Getränke Steinrieser, Friends on the road, Bäckerei Reingruber Gmunden, Spedition R&W sowie den Salinen Austria gesponsert. Rund 120 FahrerInnen konnten so beschenkt werden.

Der Verein Fahrer für Kinder wurde 2017 von Obmann Christian Lahnsteiner gegründet und zählt rund 20 Mitglieder, die sich alle ehrenamtlich in ihrer Freizeit für die gute Sache einsetzen. Die Leitvision lautet „Gemeinsam für kleine Wunder“. Ziel des Vereins ist es, sich für Familien mit beeinträchtigten Kindern einzusetzen, die aufgrund der Situation in Notlagen geraten sind und ansonsten kaum / keine Unterstützung erhalten.