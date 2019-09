Wahrhaft kaiserliches Laufvergnügen

Nicht mehr ganz zwei Wochen vergehen bis zur 18. Auflage des traditionellen Bad Ischler Kaiserlaufs. Datum heuer ist Sonntag, der 22. September.

Wie alle Jahre gibt es verschiedene Distanzen für verschiedene Altersklassen und verschiedene Fitness-Zustände. Bei den Kindern laufen die Minis eine Distanz von 240 Metern rund um die Ischler Trinkhalle. Die Kinder- und Schülerbewerbe sowie der sogenannte Fun-Run führen über eine Streckenlänge von 7,36 Kilometer. Weiters werden der beliebte Staffellauf sowie in erster Linie der klassische Halbmarathon über etwas mehr als 21 Kilometer mit dem Start im Stadtzentrum vor der Trinkhalle angeboten. Für jeden Lauftyp von Klein bis Groß und sehr ausdauernd ist somit etwas dabei.

Der Bad Ischler Kaiserlauf zählt neben Hallstätterseelauf, Mondseelauf und Wolfgangseelauf zu den vier Klassikern im Laufsportkalender des Salzkammerguts und besticht durch eine äußerst abwechslungsreiche Streckenführung: vom Zentrum der Kaiserstadt vorbei an der Katrin-Seilbahn-Talstation zur spektakulären Traunüberquerung in Lauffen und wieder zurück zu Start und Ziel vor der Trinkhalle. Dabei werden die Läufer an mehreren Örtlichkeiten von Livemusik entlang der Strecke begleitet.

Zeitplan für den 22. September: 7 bis 8.30 Startnummernausgabe, Kinder- und Schülerläufe (eigener Bereich in der Trinkhalle) 7 bis 9.30 Startnummernausgabe, Nachnennung, Halbmarathon und Fun-Run sowie Staffellauf (Trinkhalle). Wichtig für alle potenziell eher Zuspätkommer: Die Startnummernausgaben werden pünktlich geschlossen.

Um Punkt 9 Uhr Start für die Mini-, Kinder-, Schülerläufe; 10.30 Uhr Start zum Halbmarathon und zum Fun-Run, 12 Uhr Start Staffellauf. Um 13.15 Uhr ist Zielschluss, und um 14 Uhr beginnt die Siegerehrung. www.kaiserlauf.at

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at