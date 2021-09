Unser FF-Team ohne Profis holte sich WM-Bronze

Die Sportwettkampfgruppe Frankenburg nahm an der Feuerwehr-Weltmeisterschaft in Kasachstan teil. Am letzten Wettkampftag schafften die Frankenburger den Durchbruch zur Weltspitze und eroberten eine Bronzemedaille.

Bei der Königsdisziplin im Löschangriff landeten die Hausruckviertler mit 27,14 Sekunden auf dem dritten Rang und konnten somit Bronze mit nach Hause nehmen. Hervorzuheben ist, dass die Sportgruppe aus Österreich als einziges Team ohne Profisportler auskommt und sich ausschließlich aus Feuerwehrleuten zusammensetzt.

In der Disziplin 100 Meter Hindernislauf kamen die Frankenburger auf den achten Rang, in der 4×100-Meter-Staffel und beim Hakenleitersteigen landeten sie jeweils auf dem neunten Platz.

Das 17-köpfige Reiseteam bestand aus Feuerwehrsportlern aus Ober- und Niederösterreich sowie den Trainern Rudi Waldhör, Christian Huber und Thomas Mairinger. Betreut wurde die Delegation von Bundes-Bewerbsleiter Hannes Niedermayr aus Ottnang.