Starke Auftritte für LCAV bei Halbmarathon-ÖM

Bei den österreichischen Halbmarathon-Staatsmeisterschaften am Wörthersee in Kärnten feierten Leyla Reshed (1:18:53 Stunden), Laura Croll (1:26:59) und Lisa Müller (1:32:54) einen überlegenen und sensationellen Triumph in der Teamwertung.

Das siegreiche Trio vom LCAV Jodl-Packaging wurde von Leyla Reshed angeführt, die couragiert in das Rennen ging und bis zur Zehn-Kilometer-Marke mit der Spitze mithalten konnte. Am Ende wurde es für sie in der Einzelwertung Bronze. Ausgezeichnet präsentierte sich auch Nachwuchsläuferin Laura Croll, die bei ihrer Halbmarathon-Premiere zusätzlich die U23-Klasse gewann.

Zu den LCAV-Männern: Endris Seid erreichte das Ziel nach 1:09:06 Stunden und war mit dem sechsten Platz und seiner Leistung sehr zufrieden. Hermann Binder steigerte seine Saisonbestmarke auf 1:25:42 und landete in der Klasse M60 als Dritter auf dem Podest. Horst Oberndorfer (Special-Olympics-Teilnehmer 2018) verbesserte sich bei seinem dritten Halbmarathon auf sehr gute 1:38:05 Stunden. Manfred Steger vom Laufclub Sicking lief in der Österreich-Wertung mit 1:11:53 als Elfter ins Ziel.

