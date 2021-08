ServusTV zeigt Traunstein-Doku

Dank seiner exponierten Lage gilt der Traunstein als "Wächter des Salzkammerguts". Geologischen Forschungen zufolge soll er aber im heutigen Mittelitalien entstanden sein.

Gewaltige tektonische Verschiebungen verfrachteten die Gesteinsschichten 500 Kilometer nach Norden. Auch heute ist seine Position noch immer nicht gefestigt, der Traunstein ist in ständiger Bewegung. Mit dabei in der Sendung sind die Alpinistin Gerlinde Kaltenbrunner, die im Winter an den steilen Wänden des Traunsteins für ihre Achttausender-Expeditionen trainierte, der Gmundner Traunstein-Kenner und Bergretter Christoph Mizelli sowie der Autor Christoph Ransmayr.