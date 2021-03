Renovierte Drahtesel zum günstigen Preis

Der Fahhradhandel boomt, die Hersteller kommen kaum noch mit der Produktion nach. Wer günstig und rasch zu einem Drahtesel kommen möchte, sollte ab kommender Woche in den Revital-Shops der Volkshilfe in Bad Ischl und Vöcklabruck stöbern. Dort gibt es gebrauchte Räder in Top-Zustand.

Die Fahrräder wurden von der Volkshilfe gemeinsam mit Partnerbetrieben und den Bezirksabfallverbänden über die Wintermonate gesammelt und aufbereitet. „Mit 8. März gehen diese Drahtesel flächendeckend in ganz Oberösterreich als ReVital-Fahrräder in den Verkauf. Vom Kinder- und Jugendrad bis zu Erwachsenenrädern ist für jeden etwas dabei, der Frühling und die Radsaison können also kommen“, freut sich der zuständige Bereichsleiter Fred Edlinger.

Bevor die Fahrräder in den Verkauf kommen, werden sie von Partnerbetrieben der Volkshilfe geprüft und bei Bedarf repariert, sodass diese technisch und funktionell einwandfrei sind und der Straßenverkehrsordnung entsprechen. Durch den Kauf dieser „revitalisierten“ Fahrräder werden nicht nur die Umwelt und das Geldbörsl geschont, der Handel mit ihnen schafft auch Arbeitsplätze. „Wie aktuell in Schärding, dort hat die Volkshilfe Arbeitswelt GmbH ein neues Fahrradaufbereitungszentrum eröffnet“, sagt Edlinger.

Erhältlich sind die geprüften Fahrräder in allen ReVital-Shops der Volkshilfe in OÖ. Das oberösterreichische ReVital-Netzwerk besteht mittlerweile aus 25 über das gesamte Bundesland verteilte ReVital-Shops. Jährlich können dadurch in Land ob der Enns mehr als eine Million Kilogramm qualitätsgeprüfte ReVital-Waren in die Wiederverwendung gebracht werden.