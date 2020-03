Regionales Einkaufen ist dank Internet weiterhin möglich

Bücher von der Vöcklabrucker Buchhandlung Neudorfer, Mostbrot von der Gmundner Bäckerei Hinterwirth: Wer trotz geschlossener Geschäfte und Betriebe regional einkaufen oder Dienstleistungen in Anspruch nehmen will, der kann das auch in der Corona-Krise tun. Möglich macht das die Online-Plattform „Lieferservice Regional“, die es seit kurzem für die Bezirke Vöcklabruck und Gmunden gibt.

Auf der Gmundner Plattform (www.lieferserviceregional/gmunden) bieten mittlerweile 194 Betriebe ihre Waren und Leistungen an, in Vöcklabruck (www.lieferserviceregional/voecklabruck) sind es 192 Betriebe.

Martin Ettinger, Obmann der Wirtschaftskammer (WK), appelliert an die Konsumenten, gerade jetzt in der Krise zu den regionalen Betrieben zu stehen. „Sie leisten damit einen großen Beitrag zur Bewältigung der Ausnahmesituation und sichern zugleich die wirtschaftliche Infrastruktur nach der Krise. Jeder Angestellte freut sich, wenn er nicht in Kurzarbeit gehen muss.“

Eine gute Gelegenheit, regionale Arbeitsplätze zu sichern, sei der Ostereinkauf. „Bäcker, Fleischhauer, Obst- und Gemüselieferanten, regionale Blumenhändler und viele andere bieten ihre Waren nach wie vor an und liefern diese den Kunden auch nach Hause. Auch Gutscheine sind online erhältlich – viele Betriebe haben dazu kreative Lösungen entwickelt.“

„Immer mehr Anbieter“

WK-Bezirksstellenleiter Robert Oberfrank ermuntert Betriebe, sich zu beteiligen: „Die Liste der liefernden Unternehmen wird laufend länger“, sagt er. „Wir freuen uns über jedes Unternehmen, das auf dieser Plattform seine Produkte anbietet.“ Informationen dazu gibt es bei der Wirtschaftskammer.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at