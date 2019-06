Regional verwurzelt, weltweit vernetzt

Die Firma Bruckschlögl eröffnete kürzlich ihr neues Hauptgebäude in Bad Goisern und gab dabei spannende Einblicke in die 130-jährige Firmengeschichte.

Ende des 19. Jahrhunderts als Mühlenbauer gegründet, konnte sich Bruckschlögl zu einem namhaften Spezialisten für Maschinenbau, Förder- und Seilbahntechnik entwickeln. Mit der am vergangenen Donnerstag erfolgten Neueröffnung des Hauptgebäudes konnte der mittlerweile zum Weltmarktführer für Personenförderbänder angewachsene, erfahrene Lift- und Freizeitindustriehersteller einen weiteren Meilenstein setzen. Unter den zahlreichen Ehrengästen strich Peter Ellmer, Bürgermeister von Bad Goisern, die Wichtigkeit von Bruckschlögl für die Region und den Ort hervor. WKO-Gmunden-Bezirksstellenleiter Robert Oberfrank stieß ins selbe Horn und betonte die hervorragende Arbeit des beispielhaften Musterbetriebes für das Industrieland Oberösterreich.

Nach dem Festakt wurden erstmals die Pforten der Entwicklungs- und Produktionsstätte für die breite Öffentlichkeit geöffnet. "Der Neubau, der alle technologischen Stücke spielt, bietet uns eine ideale Stätte zur Weiterentwicklung unserer Produkte und unseres Unternehmens", zeigte sich Geschäftsführer Herbert Zopf erfreut.

In mehr als 70 Ländern aktiv

Die Firma Bruckschlögl in Bad Goisern ist seit über 130 Jahren ein regional fest verwurzeltes, jedoch weit über die Grenzen Österreichs hinaus tätiges Unternehmen. Eingebettet in die weltweit tätige Sunkid-Unternehmensgruppe, konnte das Unternehmen alleine in den vergangenen 40 Jahren mehr als 8500 Projekte gut 70 Ländern erfolgreich realisieren. Über 70 Mitarbeiter entwickeln, konstruieren und produzieren vielfältige Anwendungen und Produkte in den Bereichen Förder- und Seilbahntechnik sowie Maschinenbau.

Innerhalb der Sunkid-Unternehmensgruppe ist Bruckschlögl für die Entwicklung und Konstruktion sowie für hochqualitative Produktion und zuverlässige Montage aller Förderbänder und Lifte der Marke Sunkid verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt der Goiserer Betrieb den Prototypenbau und die Konstruktion vieler Fahrgeschäfte und Attraktionen für die weltweite Freizeitparkindustrie.