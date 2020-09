Pietätloser Diebstahl "Unterm Stoan": Unbekannter schraubte Gedenkbuch ab

Seit gut fünf Jahrzehnten existiert in Gmunden nahe dem Umkehrplatz am Ende der Traunsteinstraße eine Gedenkstätte für jene Bergsteiger, die seit dem Jahr 1898 am 1691 Meter hohen "Wächter des Salzkammerguts", dem Traunstein, ums Leben gekommen sind. Ein metallenes, festgeschraubtes Buch enthält all die Namen dieser rund 130 Menschen und hält die Erinnerung an sie fest. Nachdem kürzlich ein 34-jähriger Niederösterreicher von der Aluleiter auf dem Naturfreundesteig in den Tod gestürzt war, wollte vergangenen Samstag das Ohlsdorfer Naturfreunde-Urgestein Manfred Spitzbart die letzte Seite aus dem mit Schrauben an einer überdachten metallenen Vorrichtung fixierten Buch entnehmen, um den Namen des Verunglückten dazugravieren zu lassen. Doch zu seiner Überraschung war das Gedenkbuch verschwunden.

Hier war das Buch fixiert. Bild: privat

Polizei untersucht den Fall

"Ich habe Diebstahlsanzeige erstattet", berichtet Spitzbart. Die Polizei sei am Tatort gewesen, "und dort haben Leute gesagt, dass das Buch schon seit mindestens 14 Tagen weg sein soll. Die haben gedacht, es wird renoviert. Mit einem Diebstahl hat niemand gerechnet."

Seit gut zehn Jahren bringt Spitzbart nach einem tödlichen Vorfall am Traunstein die jeweils letzte der einzeln entfernbaren Buchseiten zu einem Fachmann, um den Namen und das Todesdatum der betreffenden Person eingravieren zu lassen. Was ein Dieb mit so einem dem Gedenken an Verunglückte oder aus anderen Gründen am Berg Verstorbene anfangen könnte, ist auch Spitzbart schleierhaft.

Abgesehen von der Pietätlosigkeit, die der Täter an den Tag legte, entstand bei dem Diebstahl auch enormer Schaden: laut Polizei 3000 Euro. Die Kosten für eine Gravur betragen 18 Euro. Der erste offiziell verzeichnete Traunstein-Tote war übrigens Franz Käshofer am 15. August 1898.

