Neue "Frauenpower" am Assisi-Hof

Mit den neuen Hofleiterinnen Elke und ihrer Tochter Julia Stehrer herrscht seit kurzem geballte Frauenpower am Franz-von-Assisi-Hof in der Hausruckgemeinde Frankenburg. Die beiden Tierpflegerinnen kümmern sich hier um das Wohl der Tiere sowie um jenes der Besucher des Assisi-Hofes. Für die Zukunft sind neue Konzepte für Mensch und Tier geplant.

Herrenlose Streunerkatzen und hilfsbedürftige Igel nahm Elke Stehrer bereits im Kindesalter gerne bei sich auf, um sie mit Fürsorge und Geduld gesundpflegen zu können. "Irgendwann beschloss ich, mein größtes Hobby, die Tiere, zum Beruf zu machen, und begann 2016 eine Ausbildung zur Tierpflegerin am Assisi-Hof in Oberwang", sagt Elke Stehrer.

Umso mehr freut sich der Österreichische Tierschutzverein, die passionierte Tierfreundin nun wieder als Teammitglied begrüßen zu dürfen. Elke kehrte jedoch nicht alleine an den Assisi-Hof zurück, sondern brachte mit ihrer Tochter Verstärkung mit. Julia Stehrer: "Ich freue mich darauf, in die Fußstapfen meiner Mutter treten zu können und gemeinsam mit ihr meinen Traum von der Arbeit mit Tieren zu leben."

Gemeinsam wollen Julia und Elke das Konzept des Assisi-Hofs weiter ausbauen und einen Ort der Begegnung für Mensch und Tier schaffen. Alle Besucher, ganz besonders aber die kleinen, sind Elke und Julia auf dem Assisi- Hof in Frankenburg jederzeit willkommen. So möchte das neue Tierpfleger-Duo des Österreichischen Tierschutzvereines den Kindern – den Tierschützern von morgen – einen artgerechten und respektvollen Umgang mit Tieren näherbringen. Allen Assisi-Hof-Tieren ein artgerechtes Zuhause ermöglichen zu können, bedeutet ständige Arbeit. Aktuell muss der Stadl des Hofes in Frankenburg dringend renoviert werden, damit Futter und Gerätschaften weiterhin trocken und hygienisch gelagert werden können. "Die Umbauarbeiten schlagen mit rund 12.000 Euro zu Buche", betont das Team des Österreichischen Tierschutzvereins. "Wir hoffen auf Unterstützung der Gesellschaft, denn nur gemeinsam können wir den Tieren eine schöne Zukunft bieten." Wer spenden möchte, bitte unter IBAN: AT30 6000 0000 9001 2022