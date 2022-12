Mit Julius-Award geehrt

Mit dem Julius-Award, einem Preis für oö. Qualitätsbetriebe, die sich durch Innovation in der Region auszeichnen, ist das in Atzbach ansässige Holzunternehmen Schachinger geehrt worden. Die Familie Schachinger führte in der Atzbacher Ortschaft Schnötzing eine Landwirtschaft und ab 1878 ein Sägewerk. 1975 begann Sohn Konrad im elterlichen Betrieb eine Sägerlehre und übernahm die Weiterentwicklung des Sägewerkes, unterstützt von der gesamten Familie. 1995 erfolgte die Übernahme durch dessen Sohn Konrad Schachinger junior. In den darauffolgenden Jahren wurde kontinuierlich an der Weiterentwicklung des Unternehmens und der Anhebung der Qualitätsstandards gearbeitet. Aufgrund der starken Nachfrage kam es im Frühjahr 2017 zum Bau einer weiteren Halle.

"Der Julius-Award bekommt einen Ehrenplatz", freut sich Geschäftsführer Konrad Schachinger. "Wir sind stolz, diese Auszeichnung vom Wirtschaftsbund zu bekommen."

