Junge Wirtschaft sucht Gründer

VÖCKLABRUCK. "Die Welt gehört denen, die nicht lange fackeln, sondern für etwas brennen", ist Simon Pecher, Bezirksvorsitzender der Jungen Wirtschaft Vöcklabruck, überzeugt.

Daher lädt er unter dem Motto "Show your passion" zur Teilnahme am Jungunternehmerpreis 2019 ein. "Wir wollen mit diesem Preis erfolgreiche Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer, Gründer eines Unternehmens oder auch Firmennachfolger, als Vorbilder für mehr Selbstständigkeit und Leistung präsentieren", erklärt Pecher. Der Preis wird von der Jungen Wirtschaft gemeinsam mit der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie (UBIT) vergeben. Vergeben wird der Preis in drei Kategorien: Raketenstarter, Platzhirsche und Regionen-Rocker.

Die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer sollen zwischen 18 und 40 Jahre alt sein. Einreichungen (bis 8. März) und alle Infos online unter www.jungunternehmerpreis.at

