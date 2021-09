"Gerade in Krisenzeiten wichtig"

Landeshauptmann Thomas Stelzer betonte bei seiner Ansprache einmal mehr den hohen Stellenwert der Freiwilligentätigkeit in unserer Gesellschaft: "Gerade in Krisenzeiten ist ein gut funktionierendes Miteinander aller Einsatzorganisationen wichtig." Auch OÖRK-Präsident Walter Aichinger hob bei seiner Rede die Leistungen hervor und dankte speziell den Geehrten für ihr langjähriges Engagement. Bezirkshauptmann Alois Lanz gratulierte im Namen der Rotkreuz-Bezirksstellenleitung allen Geehrten.

Die OÖ. Rettungs-Dienstmedaille in Gold für 50-jährige Tätigkeit wurde an Erika Mittendorfer (Ortsstelle Bad Goisern) verliehen. Mit der OÖ. Rettungs-Dienstmedaille in Silber für 40-jährige Tätigkeit wurden Johannes Heininger (Bad Ischl), Karl Kiener (Gmunden) und Fritz Vondraschek (Vorchdorf) geehrt.

Die OÖ. Rettungs-Dienstmedaille in Bronze für 25-jährige Tätigkeit ging an Klaus Attwenger (Ebensee), Thomas Bergthaler, Monika Brunnsteiner, Sabine Fischthaller und Daniela Geyer (Gmunden), Peter Gillesberger und Brigitta Wittmann (Scharnstein), Gerhard Günther-Eschholz (Bad Goisern), Christoph Hohn (Vorchdorf), Jürgen Kapsamer (Notarztdienst Bad Ischl) sowie an Monika Vilsecker (St. Wolfgang).