Ein Ticket, fünf Schätze

Die Salzburg AG, Betreiber der Wolfgangsee-Schifffahrt und der Schafbergbahn, hat in diesem Sommer ein neues Angebot, das auch für Einheimische interessant ist: Das Unternehmen bietet jetzt ein Fünf-Schätze-Ticket an. Damit können (innerhalb einer Saison) erstmals alle fünf touristischen Attraktionen der Salzburg AG entdeckt werden. Neben den beiden Ausflugszielen am Wolfgangsee sind das der Mönchsberg-Aufzug, die Festungsbahn sowie das neue Museum Wasserspiegel in Salzburg.

"Regionalität ist uns wichtig", sagt Daniela Kinz, Geschäftsführerin der Salzburg AG Tourismus. "Wir laden gezielt auch die Menschen vor Ort ein, ihre Region kennenzulernen."

Das Fünf-Schätze-Ticket kostet 72 Euro für Erwachsene und 165 Euro für die ganze Familie. Das Ticket erlaubt auch den Zugriff auf das erste digitale Erlebnisprodukt der Salzburg AG. Auf einer digitalen Schatzkarte können die Benutzer schon im Vorfeld auf Info-Material, Fotos und 360-Grad-Videos zugreifen.