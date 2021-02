Die Ernte aus den Anbauflächen soll Menschen zugutekommen, die sich in einer finanziell schwierigen Lage befinden, und ihnen den Zugang zu frischem, regionalem Gemüse ermöglichen.

Die Idee dazu kam von einer Altmünsterin und stieß bei den Verantwortlichen im Marktgemeindeamt auf offene Ohren.

Das Projekt kann allerdings nur beginnen, wenn sich genug Freiwillige in den Ortsteilen Altmünster, Neukirchen und Reindlmühl finden, die sich gerne um Hochbeete kümmern. Interessierte mögen Kontakt mit Sabine Brunner von der Sozialabteilung der Marktgemeinde aufnehmen. Entweder telefonisch (07612 / 87 611 - 223) oder per E-Mail an sabine.brunner@altmuenster.ooe.gv.at

