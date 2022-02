Auffahrunfall mit fünf Verletzten

Eine 47-jährige Niederösterreicherin hatte sich mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung St. Gilgen in die Fahrbahnmitte eingereiht, um nach links zu einem Hotel zu gelangen. Ein hinter ihr fahrender Salzburger (46) dürfte den Abbiegevorgang übersehen haben und fuhr mit seinem Kleintransporter auf den Pkw auf, der dadurch in den Gegenverkehr geschleudert wurde und mit dem Pkw einer 47-jährigen Salzburgerin kollidierte. Die Niederösterreicherin sowie ihre drei Mitfahrer und die Salzburgerin wurden verletzt. An den drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Während der Dauer der Unfallaufnahme war die Wolfgangsee-Straße gesperrt.