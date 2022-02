Alkolenker flüchtete zu Fuß und stürzte über Betonstiege

Nachdem er bei einer Garageneinfahrt geparkt hatte, sprang der Alkolenker aus dem Wagen und flüchtete zu Fuß, wo er sich bei einem Sturz über eine Stiege verletzte. Gegen Mitternacht konnte der Mann, der 0,82 Promille intus hatte, von den Beamten an seiner Wohnadresse angetroffen werden.

Gegen 23 Uhr war eine Streife in Altmünster (Bezirk Gmunden) auf den auffällig fahrenden Pkw aufmerksam geworden. Als der Lenker bemerkte, dass ihm der Streifenwagen folgte, bog er laut Polizei "in rasanter Fahrweise" von der Hatschekstraße in eine Gemeindestraße ein. Bei der nächsten Kreuzung bog er ohne zu blinken links ein und stellte seinen Wagen bei einer Garageneinfahrt ab. Offenbar wollte er den Eindruck erwecken, als würde er dort wohnen.

Das Polizeiauto hielt ebenfalls an, woraufhin der 38-Jährige aus dem Bezirk Gmunden ausstieg und davonlief. Die Rufe der Polizisten ignorierte er. Stattdessen rannte er an der Garage vorbei, wo eine Betonstiege nach unten führte. Der Mann stürzte, sprang jedoch wieder auf und konnte flüchten. Gegen Mitternacht standen die Beamten vor seiner Haustür. "Der 38-Jährige hatte im Gesicht sichtliche Verletzungen, welche vom Sturz stammten", heißt es im Polizeibericht. Der Führschein wurde vorläufig abgenommen, eine Anzeige folgt.