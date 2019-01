Überfüllter Zug blieb nicht stehen - ÖBB erhöhen ihre Kapazität

EBENSEE, BAD ISCHL. Die Bundesbahnen reagieren prompt auf die Kritik aus dem Salzkammergut.

Die ÖBB reagierten rasch. Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Nachdem am Montag wegen der Sperre der B145 die Züge zwischen Ebensee und Bad Ischl so überfüllt waren, dass Passagiere nicht mehr mitgenommen werden konnten, lassen die ÖBB jetzt am Morgen einen Doppelzug fahren. Die Verbindung von Attnang-Puchheim (Abfahrt: 6.03 Uhr) ins Salzkammergut hat damit die zweifache Kapazität und kann knapp 900 Personen transportieren.

Auf OÖN-Anfrage hieß es am Montag noch, es gebe einen Engpass bei der Bereitstellung zusätzlicher Waggons und Züge. "Wir haben aber bis in die Nacht hinein daran gearbeitet, zusätzliche Fahrzeuge zu beschaffen", sagt ÖBB-Sprecher Karl Leitner.

Die Anstrengungen waren nicht umsonst. Der Pendlerzug am gestrigen Morgen war beinahe voll besetzt. Allein in Ebensee stiegen rund 200 Fahrgäste in Richtung Bad Ischl zu. (ebra)

