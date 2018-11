Traunsee, Almtal und Laakirchen bilden eine gemeinsame Tourismusregion

GMUNDEN. Fusion dreier Tourismusverbände: Günstigere Verwaltung, mehr Schlagkraft nach außen hin – nach monatelangen Verhandlungen wurde gestern der Fusionsvertrag unterzeichnet.

Rund um den Traunsee bündeln sich die touristischen Kräfte. Bild: OÖN/Weishhäupl

Das neue oberösterreichische Tourismusgesetz fordert im Sinne höherer Effizienz die Bildung größerer Verbände mit mindestens 200.000 Nächtigungen pro Jahr. Im Salzkammergut kommt es deshalb zu zwei Fusionen. Zum einen schließen sich die Verbände Attersee und Attergau zusammen. Zum anderen fusionieren die Verbände Traunsee, Almtal und Laakirchen. Hier wurden gestern nach monatelangen Vorgesprächen die Verträge in Gmunden unterzeichnet.

15 Gemeinden sind im Boot

Der neue Verband mit dem Namen "Traunsee-Almtal-Salzkammergut" umfasst 15 Tourismusgemeinden mit einem Gesamtjahresbudget von 2,5 Millionen Euro. Die rund 650 Tourismusbetriebe in der Region verzeichnen 2,2 Millionen Tagesgäste und 450.000 Nächtigungen pro Jahr.

Bei einer Vollversammlung im Februar wird von den Beitragszahlern ein 15-köpfiger Aufsichtsrat gewählt. Schon jetzt hat man sich darauf geeinigt, dass der Traunsee darin mit sechs Sitzen, das Almtal mit fünf und Laakirchen mit einem Sitz vertreten sein werden. Dazu kommen noch zwei Bürgermeister sowie ein Vertreter des Landestourismusverbandes.

Bis Ende 2019 ist Andreas Murray – bisher Tourismusdirektor am Traunsee – Geschäftsführer des gemeinsamen Verbandes. Dann wird der Job neu ausgeschrieben und vom Aufsichtsrat vergeben.

Karlheinz Eder, Schifffahrtsunternehmer am Traunsee und Aufsichtsratsvorsitzender des Salzkammergut-Tourismus, lobt die Konstruktivität der Fusionsverhandlungen. "Die größte Hürde sind immer menschliche Emotionen, aber das Vertrauen war groß, und wir wissen alle, dass wir gemeinsam erfolgreicher sind." Dabei geht es um mehr Effizienz, sowohl in der Verwaltung als auch beim Marktauftritt. "Die Dachmarke Salzkammergut steht auch weiterhin im Mittelpunkt", so Eder. Von den Mitarbeitern in den Tourismusbüros wird niemand seinen Job verlieren.

Traun-Alm-Weitwanderweg

Erste gemeinsame Projekte sind bereits in Ausarbeitung. So soll den Gästen künftig die reiche Industriekultur vor Ort intensiver vermittelt werden. Auch ein Flussweitwanderweg entlang von Traun und Alm wird entstehen. "Weitwandern boomt", sagt Murray. "Aber viele Gäste möchten dabei keine Berge überwinden." Drittes Projekt: Das Traunseetaxi wird auf das Almtal ausgeweitet.

Die Gemeinden Gschwandt, Ohlsdorf, Pinsdorf, St. Konrad, Roitham, Stadl-Paura und Desselbrunn haben bereits angekündigt, mit der Tourismusregion eng zu kooperieren.

