Nach Föhnsturm: Wege auf den Traunstein gesperrt

GMUNDEN. Der Sturm, der in der Nacht auf Dienstag über Oberösterreich gefegt war, hat auch am Traunstein schwere Schäden angerichtet. Der Hernlersteig und der Weg über die Mairalm sind vorübergehend gesperrt.

Der Hernlersteig ist im unteren Bereich kaum begehbar. Bild: Eva Augeneder

Bäume, überall. Ein Mikado aus dicken Ästen liegt auf der Westseite des Traunsteins. Dort, wo noch vor wenigen Tagen der Weg durch den herbstlichen Wald in die zerklüftete Kaltenbachwildnis führte. Der Sturm, der in der Nacht auf Dienstag mit Spitzen bis zu 181km/h über Oberösterreich gefegt war, hat auch am Traunstein schwere Schäden angerichtet.

Weil die Sicherheit der Wanderer durch den massiven Windwurf nicht mehr garantiert werden kann, hat der Gmundner Alpenverein den Hernlersteig und den Weg über die Mairalm vorübergehend gesperrt. "Bitte beachtet unbedingt, dass die verspannten Bäume eine große Gefahr darstellen", heißt in einer Aussendung.

Die Dauer der Sperre ist noch unklar. Am Feiertag soll das Ausmaß der Schäden begutachet werden. Der Naturfreundesteig ist von der Sperre nicht betroffen.

Der Föhnsturm hat im gesamten Seengebiet große Schäden angerichtet. Im Attersee sind beispielsweise an die 50 Boot gesunken oder beschädigt worden. Videoaufnahmen zeigen das Ausmaß der Zerstörung - mehr dazu hier.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema