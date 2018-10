So sieht es nach dem Föhnsturm am Attersee aus

VÖCKLABRUCK. Videos der Oberösterreichischen Wasserretter zeigen das Ausmaß der Zerstörung im Seengebiet.

Viele Boote sind gesunken. Bild: Österreichische Wasserrettung LV OÖ

Der heftige Föhnsturm, der Montagabend Fahrt aufnahm und bis gestern Vormittag andauerte, richtete in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck massive Schäden an.

Video-Aufnahmen der Wasserrettung Oberösterreich zeigen am Mittwoch das Ausmaß der Zerstörung am Attersee:

"Zahlreiche Boote sind teilweise noch an den Bojen hängend gesunken oder haben sich losgerissen und sind gestrandet", berichten die Wasserretter. Der Abschnittsleiter der Österreichischen Wasserrettung schätzt, dass allein am Attersee ungefähr 50 Boote betroffen sind. Die Einsatzkräfte leisteten am Mittwoch Bergungs- und Aufräumarbeiten im betroffenen Gebiet.

Video: Was hier aussieht wie das Meer an einem stürmischen Tag, ist der Attersee:

Im Mondsee versank ebenso ein Segelboot wie im Traunsee. Menschen waren in beiden Fällen nicht an Bord. Die Gmundner Wasserrettung war wegen des Bootes vorgestern kurz vor 22.30 Uhr alarmiert worden. Da der Sturm beim Eintreffen der Einsatzkräfte äußerst heftig war und ein baldiges Nachlassen nicht erwartet wurde, entschied die Einsatzleitung aus Sicherheitsgründen, in der Nacht keine Bergungsversuche im Traunsee zu unternehmen.

In diesem Video sieht man, warum:

Wie die Polizei berichtete, wurden in den Gemeindegebieten von St. Georgen im Attergau, Straß, Berg, Attersee, Nußdorf und Unterach zahlreiche Bäume geknickt und auf die Fahrbahnen geschleudert. Die Attersee-Straße (B151) zwischen Nußdorf und Unterach, die L541 im Gemeindegebiet von Straß, die L1276 im Gemeindegebiet von Berg und der Güterweg Lichtenberg im Gemeindegebiet von St. Georgen wurden wegen der Aufräumarbeiten gesperrt.

Eine besonders starke Sturmböe erfasste das Dach der Mehrzweckhalle beim Freizeitzentrum St. Georgen und riss Teile der Glasverkleidung aus der Dachkonstruktion heraus, die auf den nahegelegenen Parkplatz geschleudert wurden. In Innerschwand am Mondsee fiel ein Baum auf ein Haus, was einen dreistündigen Feuerwehreinsatz auslöste.

Auch im Bezirk Gmunden führte der orkanartige Sturm zu zahlreichen Problemen. In Gosau löste sich gestern kurz nach drei Uhr Früh aufgrund der Witterung ein Felsbrocken im Bereich der Gosau-Vordertalstraße. Die etwa zwei Tonnen schwere Gesteinsmasse blockierte die rechte Fahrspur in Richtung Bad Goisern. Aufgrund der Lage des Gesteins im Kurvenausgang musste die Straße gesperrt werden. Auch im Bereich der Pass-Gschütt-Bundesstraße kam es zu Felsabbrüchen.

In der Bezirkshauptstadt Gmunden riss der Wind Teile des Daches an der Neuen Mittelschule ab, in Oberweis stürzte ein Baum in eine Stromleitung. Die Traunsee-Tram-Verbindung zwischen den Stationen Gmunden-Engelhof und Gschwandt-Rabesberg war unterbrochen.

21,7 Grad am späten Abend

Die Sturmnacht führte auch zu einer rekordverdächtigen Wetterkapriole, wie der Seewalchner Meteorologe Christian Brandstätter (METEO-data) berichtet: "Innerhalb kürzester Zeit schnellte die Temperatur auf bis zu +22 Grad. So wurden in Seewalchen um 22.10 Uhr 21,7 Grad erreicht, ein absoluter Rekordwert für eine nächtliche Temperatur im Oktober."

