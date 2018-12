Medaillen für junge Ischlerinnen bei internationalem Wettbewerb

BAD ISCHL. Tourismusschülerinnen Lisa Kain und Nina Baldinger erfolgreich.

Lisa (links) und Nina Bild: TS-Ketter

Dass die Tourismusschulen Bad Ischl bei internationalen Wettbewerben ganz vorne mitmischen, konnten sie einmal mehr beim diesjährigen AEHT-Kongress in Leeuwarden (Niederlande) unter Beweis stellen. Sechs Schüler und Schülerinnen aus der Kaiserstadt stellten sich dort in den verschiedensten gastronomischen und touristischen Disziplinen der internationalen Konkurrenz und holten zwei Medaillen. Eine in Silber, eine in Bronze.

Die Kandidaten und Kandidatinnen müssen in länderübergreifenden Teams in der Arbeitssprache Englisch theoretische und herausfordernde praktische Aufgabenstellungen bewältigen. Unter den 530 Teilnehmern aus 20 europäischen Ländern konnte Nina Baldinger (5 HLc) ihr hohes sprachliches und fachliches Ausbildungsniveau unter Beweis stellen und wurde mit der Silbermedaille belohnt.

Starke Nerven bewies auch Lisa Kain (5 HLa), die mit ihren serbischen und niederländischen Teamkollegen in der anspruchsvollen Kochdisziplin "Culinary Art" die Bronzemedaille errang.

