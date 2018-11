Heute beginnt Schlösser-Advent 2018

GMUNDEN. Gmundner See- und Landschloss Ort sind wieder Schauplatz des beliebten Adventmarktes.

Freunde von traditioneller, echter Handwerkskunst sind beim Adventmarkt in den beiden Gmundner Schlössern bestens aufgehoben. Bild: Wolfgang Spitzbart

Auch heuer wieder ist der von den OÖNachrichten medial unterstützte und betreute Traunsee-Schlösser-Advent im See- und Landschloss Ort in Gmunden an vier vorweihnachtlichen Wochenenden Anlaufstelle für Freunde von Traditionellem, Echtem und Authentischem. Heute um 13 Uhr öffnet dieser außergewöhnliche jährliche Adventmarkt zum ersten Mal für 2018 seine Pforten.

Nicht nur die beiden Schlösser sind in liebevoller Kleinarbeit dekoriert und stimmungsvoll beleuchtet, auch der dazwischenliegende Seebereich wird in ein außergewöhnliches Lichtermeer getaucht. "Erneut ist es gelungen, in diesem einzigartigen Ambiente mehr als 130 Aussteller, Handwerker und Künstler nach Gmunden einzuladen, die das Herzstück des Schlösser Advents ausmachen", freut sich Co-Organisator Gustl Viertbauer aus Kirchham. "Viele arbeiten auch an Ort und Stelle, somit wird ein Besuch des Marktes zum besonderen Erlebnis."

Tägliche Konzerte mit Chören und Volksmusik (14 und 16 Uhr in der Seeschloss-Kapelle), ein umfangreiches Kinderprogramm sowie zahlreiche kulinarische Schmankerl runden das Angebot ab. Die Eintrittskarte beinhaltet auch die Möglichkeit eines kostenlosen Shuttles mit dem Bummelzug und/oder dem Traunsee-Schiff in das Stadtzentrum von Gmunden. Alle Infos finden sich unter www.schloesseradvent.at

Öffnungszeiten an allen vier Wochenenden (23. bis 25. November, 30. November bis 2. Dezember, 7. bis 9. Dezember, 14. bis 16. Dezember): freitags 13 bis 19 Uhr, samstags und sonntags 11 bis 19 Uhr.

