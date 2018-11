Asylwerber schlug Trafikantin und bedrohte Betreuer

ST. GEORGEN I. A. Besonders aggressiv zeigte sich ein 31-jähriger Mazedonier, als er in St. Georgen im Attergau beim Diebstahl von Tabak erwischt worden war.

(Symbolfoto) Bild: APA

Am Donnerstag hatte der Asylwerber in einer Trafik Tabak und Zigarettenpapier mitgehen lassen. Polizisten stellten das Diebesgut sicher und gaben dieses an die Trafik zurück. In der Nacht auf Freitag bedrohte der 31-Jährige in seiner Unterkunft einen Betreuer und einen Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit dem Umbringen. Freitagnachmittag stahl der Mann in einer anderen Trafik erneut Tabak und Zigarettenpapier. Als ihn die Verkäuferin aufhalten wollte, schlug der Mazedonier dieser mit dem Ellbogen ins Gesicht. Danach floh er zu Fuß. Nach kurzer Fahndung wurde der 31-Jährige von der Polizei festgenommen. In der Polizeiinspektion begann der Verdächtige zu randalieren. Er wurde in die Justizanstalt Wels gebracht.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema