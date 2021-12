45-Jähriger kletterte auf Hausdach und stürzte drei Meter in die Tiefe

Der Mann aus dem Bezirk Vöcklabruck wollte die Photovoltaikanlage am Dach seines Hauses reinigen. Dazu kletterte der 45-Jährige zuerst auf das Dach eines Carports um dann von dort aus per Leiter die Anlage zu erreichen. Dabei rutschte die Leiter weg und der Mann stürzte drei Meter tief auf das Carport-Dach. Er wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das Salzkammergut Klinikum nach Vöcklabruck gebracht.