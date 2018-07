14-Jähriger täuschte Einbruch vor, als er alleine zu Hause war

VÖCKLABRUCK. Ein 14-Jähriger aus Vöcklabruck muss mit einer Anzeige rechnen, weil er einen Einbruch in das Haus seiner Eltern vorgetäuscht hatte.

Drei Tage lang ließ der Jugendliche Vöcklabrucker Polizeibeamte sowie seine Eltern in dem Glauben, ein Einbrecher wäre am Dienstag in das Haus gestürmt und hätte den 14-Jährigen mit einer Eisenstange verletzt. Zu dem Zeitpunkt war der Bursche alleine zu Hause. Er gab an, dass der Täter eine Scheibe eingeschlagen und das Weite gesucht hätte.

In Wirklichkeit hat sich das Ganze aber völlig anders ereignet. Nach tagelangen Ermittlungen, verbunden mit der Spurensicherung und der Fahndung mit mehreren Polizeistreifen, schöpften die Beamten Verdacht und der 14-Jährige flog auf.

Es war Dienstag, der 17. Juli. Aus Zorn schlug der Jugendliche die Scheibe einer Nebeneingangstür ein und zog sich tiefe Schnittwunden zu. Als er daraufhin seine Eltern anrief, erzählte er ihnen von einem Einbrecher.

Erst drei Tage später gestand der Schüler, dass er den versuchten Einbruch frei erfunden habe. Ihm blüht nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung.

