Reform in der Diözese Linz: Das sind die Reaktionen aus den Pfarren

LINZ. Ein mutiger Schritt, der aus dem sich zuspitzenden Personalmangel neue Chancen eröffnet, bei dem aber auch noch Details zu klären sind.

Die Pfarrgemeinden vor Ort mit ihren liturgischen Angeboten sollen erhalten bleiben. Bild: VOLKER WEIHBOLD

So wird die am Freitagabend präsentierte Strukturreform der Pfarren in der Diözese Linz vom Kirchenvolk kommentiert.

Die Pfarrgemeinden erhalten, Leitungsfunktionen für Laien öffnen und Kompetenzen in 35 Groß-Pfarren bündeln. Das sind die Grundstrukturen jener Strukturreform, die die Diözese Linz am Freitagabend 600 Delegierten in Wels präsentierte. Die OÖNachrichten haben sich in den Pfarren bei Mitarbeitern und Ehrenamtlichen umgehört, wie sie zu diesem Vorschlag stehen.

„Ich habe großen Respekt vor dem Team, das diesen Vorschlag ausgearbeitet hat. Er geht wesentlich weiter als ich erwartet hätte“, sagt der Perger Dechant Konrad Hörmanseder. Er ist als Seelsorger für vier Pfarren verantwortlich. Dass es vor diesem Hintergrund neue Strukturen braucht, die die Priester entlasten, sei unausweichlich, so der gebürtige Innviertler, der seit 18 Jahren in Perg als Pfarrer tätig ist. Für die in der Diözese tätigen Priester bringe die Einführung der Groß-Pfarren aber auch Herausforderungen. Man müsse ein neues Rollenbild ausfüllen, das viel Kooperationsbereitschaft, auch mit Laien, bedingt. Da werde es auch Reibungen geben.

Wie Kirche an der Basis funktioniert, weiß Gottfried Froschauer aus Naarn im Machland seit Jahrzehnten: Er war schon vor 30 Jahren Mitglied des Pfarrgemeinderats, leitet die Pfarr-Caritas in Naarn und ist Mitglied im Pastoralrat der Diözese. „Das ist ein kreativer Umgang mit dem Kirchenrecht. Indem man die Dekanate formalrechtlich zu Pfarren macht, würde man theoretisch mit 35 Priestern das Auslangen finden“, lautet Froschauers Einschätzung. Wichtig sei, dass die Handlungsfähigkeit der Gemeinden vor Ort gewahrt bleibe. „Für die Gäubigen in den Pfarrgemeinden wird sich kaum etwas ändern. Was vor Ort entschieden werden kann, soll auch da bleiben. Auf diese Subsidiarität werden sicher viele Gemeinden pochen.“

Eine wichtige Rolle in den Pfarrgemeinden werden künftig die sogenannten Seelsorgeteams einnehmen. Diese meist aus vier Personen bestehenden Gremien leiten gemeinsam mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter - das kann, muss aber kein Priester sein - künftig die Kirchengemeinde vor Ort. Ein Modell, das in Münzbach im Bezirk Perg bereits praktiziert wird. „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht“, sagt Andreas Kragl, Obmann des Münzbacher Pfarrgemeinderates. Die neuen Pfarrstrukturen sieht er als „Zeichen, dass in der Diözese etwas in Bewegung ist. Ich stehe dem positiv gegenüber.“ Es sei aber durchaus eine Herausforderung, auf Dauer ausreichend Freiwillige in den Pfarren zu finden, die sich für eine solche Aufgabe zur Verfügung stellen.

