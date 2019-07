Radfahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Der Mann aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr mit seinem Rennrad auf der Daxbergstraße Richtung Eferdinger Bundesstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 53-Jähriger aus dem Bezirk Eferding mit seinem Auto in Prambachkirchen auf der Siedlungsstraße Sonnenhang Richtung Kreuzung mit der Daxbergstraße.

Laut eigenen Angaben hielt er an der Kreuzung an. Nachdem er keinen Querverkehr wahrnahm, fuhr er in die Kreuzung ein. Dabei dürfte er den Radfahrer übersehen haben und es kam in der Kreuzungsmitte zum Zusammenstoß.

Der 52-Jährige prallte mit dem Oberkörper und dem Kopf gegen die A-Säule und die Windschutzscheibe. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber "Europa 3" in das Klinikum Wels geflogen.