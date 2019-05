Probefahrt mit Quad endete für 66-jährigen Innviertler im Spital

PFAFFSTÄTT. Ein 66-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn hat am Donnerstagnachmittag mit einem Quad einen Unfall gebaut und sich dabei schwere Kopfverletzungen zugezogen - wohl weil er ohne Helm unterwegs war.

Die Einsatzkräfte am Unfallort. Bild: Manfred Fesl

Laut oberösterreichischer Polizei reparierte der Mann das Leichtkraftfahrzeug in seiner Garage und startete kurz vor 16.30 Uhr eine Probefahrt. Auf einen Kopfschutz verzichtete er dabei. In Pfaffstätt geriet der 66-Jährige mit dem Quad auf der Heustraße in Richtung Sollern aus zunächst unbekannter Ursache ins Schleudern. Dadurch kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Wiese. Dort stellte sich das Quad quer.

Der 66-Jährige stürzte und zog sich offenbar schwere Kopfverletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in das Salzburger Landeskrankenhaus gebracht.

