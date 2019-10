Polizei sucht nach tödlichem Unfall Zeugen

Diese werden gebeten sich mit der PI Enns unter der Telefonnummer 059 133 4132 in Verbindung zu setzen.

Wie berichtet starb bei dem Unfall eine 48-jährige Frau aus Steyr. Ein Porsche Cayenne und ein Renault Clio waren gegen 19:40 Uhr im dreispurigen Abschnitt der Steyrer Straße frontal zusammengeprallt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Autos auf den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand der B309 katapultiert, wo sie schwer beschädigt zum Stillstand kamen. Die 48-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und verstarb trotz notärztlicher Erstversorgung noch an der Unfallstelle.

