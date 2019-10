Steyrerin starb bei Frontalzusammenstoß auf der B309

Den Einsatzkräften der Feierwehr Enns bot sich ein Bild der Verwüstung, als sie am Freitagabend am Unfallort eintrafen: Ein Porsche Cayenne und ein Renault Clio waren gegen 19:40 Uhr im dreispurigen Abschnitt der Steyrer Straße frontal zusammengeprallt.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Autos auf den Grünstreifen am rechten Fahrbahnrand der B309 katapultiert, wo sie schwer beschädigt zum Stillstand kamen.

Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls an den Fahrbahnrand geschleudert. Bild: www.fotokerschi.at

Die Lenkerin der Renault, eine 48-jährige Frau aus Steyr, wurde in ihrem Pkw eingeklemmt. Für sie kam jede Hilfe zu spät, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Trotz notärztlicher Erstversorgung starb sie noch am Unfallort. Die Feuerwehr musste ihre Leiche aus dem Wrack bergen.

Ihr Unfallgegner, ein 60-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems, wurde in das Kepler Uniklinikum gebracht.

Auch der Porsche wurde schwer beschädigt Bild: www.fotokerschi.at

Die Unfallursache war am Samstag noch Gegenstand der Ermittlungen. Ein Sachverständiger nahm die Besichtigung der Unfallstelle vor. Die völlig demolierten Fahrzeuge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Für die Aufräumarbeiten rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Enns an. Die B309 musste für rund drei Stunden total gesperrt werden, die Polizei leitete den Verkehr um.

Blutige Bilanz

Die Steyrer Bundesstraße ist immer wieder Schauplatz für tödlicher Unfälle, sie gilt als eine der unfallintensivsten Schnellstraßen Oberösterreichs. Oft ist überhöhte Geschwindigkeit die Unfallursache. Im Vorjahr kamen dort zwei Menschen ums Leben, in den Jahren 2013 bis 2017 passierten insgesamt fünfzig Unfälle mit 85 Verletzten und zwei Todesopfern.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.