Polizei löste Geburtstagsfeiern in Linz und Walding auf

Passanten verständigten am Samstagabend gegen 20.30 Uhr die Polizei, "weil aus einer Wohnung laute Musik zu hören war" und "mehrere Personen in dieser Wohnung seien", berichtete die Polizei am Sonntag in einer Aussendung. Vor Ort stellten die Beamten tatsächlich eine Geburtstagsfeier fest. Insgesamt waren 22 Personen aus unterschiedlichen Haushalten in der Wohnung eines 31-Jährigen. "Nach Identitätsfeststellungen verließen sämtliche Gäste die Wohnung und es kehrte wieder Ruhe ein", berichtete die Polizei. Alle werden angezeigt.

Ein ähnliches Bild bot sich in Walding (Bezirk Urfahr-Umgebung), wo 13 Leute aus elf Haushalten feierten. Die Polizei wurde am Samstagabend durch eine anonyme Anzeige auf die Geburtstagsparty in einer Gartenlaube aufmerksam. Der 26-jährige Gastgeber sagte, er habe seinen Geburtstag voriges Jahr wegen Corona nicht feiern können und wolle das deshalb wenigstens heuer tun. Die Polizei konnte ihm diesen Wunsch nicht erfüllen: Die Gäste mussten heimgehen und werden angezeigt.

