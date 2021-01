Plötzlich brach der Boden weg - Mann in Künette gestürzt

Der Mann trat am Dienstagabend gegen 20 Uhr in seiner Heimatgemeinde im Bezirk Perg vor sein Wohnhaus. Plötzlich brach vor der Haustür völlig unvermittelt der schneebedeckte Boden etwa einen Meter in die Tiefe. Der Mann konnte sich selbst aus der einen Quadratmeter großen Künette befreien, er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, berichtet die Polizei am Mittwoch.

Der Grund für den Erdrutsch dürften Grabungsarbeiten zu einem Haus gewesen sein, welches in unmittelbarer Nähe neu errichtet wird.

