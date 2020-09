Pkw geriet auf die Gegenfahrbahn: Drei Verletzte

Eine 47-Jährige ist Samstagnachmittag in Leonding (Bezirk Linz-Land) mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und mit zwei anderen Autos kollidiert. Der Unfall forderte drei Verletzte, berichtete die Polizei. In Aspach (Bezirk Braunau) schlitterte ein Pkw über eine Straßenböschung, dabei wurden die Ehefrau und der 27-jährige Sohn des Fahrers verletzt.

Der Unfall in Leonding passierte im Bereich Staudach, die 47-jährige Lenkerin fuhr mit ihrem Wagen auf dem linken Fahrstreifen der B139 Richtung Linz. Der Pkw kam an der Kreuzung UNO Shopping ins Schleudern und geriet auf die entgegenkommende Fahrbahn. Dadurch kam es zuerst zu einem Zusammenstoß mit einem an der Ampelkreuzung stehenden Pkw, gelenkt von einem 52-Jährigen. Anschließend prallte die Fahrerin mit ihrem Auto frontal gegen einen weiteren Wagen, gelenkt von einer 45-Jährigen. Die 45-Jährige, ihr 57-jähriger Beifahrer und die 15-jährige Mitfahrerin im Pkw des 52-Jährigen wurden verletzt ins Kepler Uniklinikum gebracht.

In Aspach mussten Samstagnachmittag nach einem Verkehrsunfall zwei Verletzte ins Spital gebracht werden. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem Pkw auf der Wildenauer Landesstraße von Kirchheim kommend Richtung Aspach und kam im Ortschaftsbereich Hinterholz mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen schlitterte über eine abschüssige Straßenböschung, stieß gegen einen Zaun und kam auf der Wiese zum Stillstand. Die 51-jährige Ehefrau und der 27-jährige Sohn des Lenkers wurden dabei verletzt.

