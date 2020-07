Pensionist nach Attacke schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Um 13:45 Uhr verletzte an besagtem 20. April ein bislang unbekannter Täter, der sich in Begleitung einer unbekannten weiblichen Person befand, den 73-Jährigen auf dem Parkplatz des Lebensmittel-Discounters in der Kasernstraße. Der Unbekannte stieß den 73-Jährigen mit beiden Händen gegen den Oberkörper und versetzte dem am Boden liegenden Opfer gezielte Fußtritte gegen den Körper Der Grund für den Angriff war eine vorangegangene, verbale Auseinandersetzung im Kassenbereich des Discounters gewesen. Es sei um den nicht eingehaltenen Sicherheitsabstand betreffend COVID-19 Maßnahmen durch den unbekannten Täter und seine weibliche Begleitung gegangen. Der Pensionist wurde bei dem Angriff schwer verletzt.

Bei dem Täter handelt es sich um einen 25-35 Jahre alten Mann mit normaler Statur und dunklen Haaren. Bei der Begleitung handelt es sich um eine etwa gleichaltrige Frau, feste Statur, blonde Haare.

Einer Zeugenaussage zufolge unterhielten sich die beiden Unbekannten an der Kasse möglicherweise in rumänischer oder russischer Sprache.

Das Bild zeigt die beiden Täter und das Opfer. Bild: privat

Die Polizei sucht nun einen wichtigen Zeugen: Gesucht wird nach jenem jungen Mann, der laut den Aussagen der Kassiererin des Discounters und einer weiteren Zeugin den gesamten Vorfall samt der schweren Körperverletzung am Parkplatz mit seinem Mobiltelefon mitgefilmt haben soll.

Zweckdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ried unter 059133 4240.

