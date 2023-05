Oberösterreich wird wieder zum Campus für Neugierdsnasen

Wenn Kinder schweißen, mit Chemikalien experimentieren, in die Luft abheben, Videos drehen oder Flora und Fauna unter die Lupe nehmen, dann ist wieder Kinder-Uni-Zeit.

Kaum haben die Ferien begonnen, sperren die Universitäten, Labors, Forschungseinrichtungen und Kunsträume im Land auf und werden vom Lachen und Forschergeist der Kinder zwischen fünf und 15 Jahren gefüllt. Ein Lachen, das für den "Rektor" der Kinder-Universität, Andreas Kupfer, eine der größten Belohnungen ist. Denn mit großer Freude forschen die jungen Neugierdsnasen Jahr für Jahr an den Universitäts- und Fachhochschul-Standorten in Oberösterreich – und das mittlerweile im 20. Jahr.

500 Kurse, 3000 Kinder

Was 2004 klein als außerschuliches Bildungsprogramm für Kinder und Jugendliche begann, ist mittlerweile groß geworden. Und die Zahlen beeindrucken: 500 Lehrveranstaltungen, 3000 Kinder, 450 Dozentinnen und Dozenten. Zusätzlich zu den bereits existierenden Standorten in Linz, Wels, Steyr, Hagenberg, Almtal und Ennstal gibt es heuer auch die "Kinderuni on Tour" – nämlich in Kronstorf, Losenstein, Helfenberg und St. Stefan am Walde.

"Viele Bürgermeister treten an uns heran und fragen, ob wir auch bei ihnen im Ort Kurse halten können", sagt Kupfer. Denn das Echo sei – vor allem von den Kindern – überwältigend. Einen Indikator dafür führt Stefan Sunzenauer von der FH Wels ins Treffen: "Wir haben heute Studenten bei uns, die vor Jahren schon bei der Kinderuni waren. Das ist schon sehr großartig."

Entscheidend für den Forschergeist der künftigen Erwachsenen und Studenten ist die Neugierde. Und hier sei es wichtig, sagt Walter Vogel, Rektor der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich, dass sie "den Kindern nicht abgewöhnt wird, denn sie wohnt ihnen inne. Wir müssen schauen, dass sie die Neugierde nicht verlieren."

Alle Informationen zu Anmeldung, Kursen, Standorten, Kooperation mit der Communale in Peuerbach sowie Onlinekursen finden Sie auf kinderuni-ooe.at

