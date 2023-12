Ausnahmezustand: So verlief das erste Winterwochenende in Oberösterreich

Der Wintereinbruch am Freitag kam plötzlich und heftig. Im Laufe des Samstages waren die Folgen des anhaltenden Schneefalls drastisch: Zahlreiche Unfälle, von der Umwelt abgeschnittene Ortschaften, zusammengebrochener öffentlicher Verkehr, Stromausfälle und abgeknickte Bäume. Am Sonntag hat sich die Lage beruhigt.

Bildergalerie: Ruhe nach dem Schneechaos: Aufräumarbeiten am Sonntag (Foto: Daniel Scharinger (Daniel Scharinger)) Bild 1/42 Galerie ansehen

Die Leser informierten sich auf der Homepage der OÖNachrichten über die Schneelage, Straßensperren, den öffentlichen Verkehr und aktuelle Wetterwarnungen. Ein Überblick.

Meteorologen hatten vorgewarnt: Am Wochenende wird der Winter ins Land ziehen - nachrichten.at hat berichtet. Auch, dass die Schneefälle stark und anhaltend sein werden, wurde bereits am Donnerstag von der GeoSpehre Austria prognostiziert. "Für die Winterdienste kann das durchaus eine Herausforderung werden", sagte Alexander Ohms am Donnerstag im OÖN-Gespräch.

Mehr als 1000 Feuerwehreinsätze

Anstatt der vorhergesagten 15 Zentimeter Neuschnee im Zentralraum, fielen ganze 20 Zentimeter und mehr innerhalb weniger Stunden vom Himmel. Es kam zu unzähligen Unfällen auf eisglatter Straße und aufgrund von aufgrund der Schneelast herabfallenden Ästen, gehäuft in der Nacht auf Samstag. Mehr als 1000 Mal mussten die Feuerwehren in Oberösterreich ausrücken, um zu helfen.

Bildergalerie: Schnee forderte Feuerwehren in ganz Oberösterreich Bild 1/38 Galerie ansehen

Aufgrund der massiven Schneefälle kam es zu zahlreichen Behinderungen im öffentlichen Verkehr. Viele Zugstrecken waren unterbrochen, bei den Bussen im Zentralraum kam es zu Verspätungen und Ausfällen.

Lesen Sie auch: Zahlreiche Zugstrecken in Oberösterreich unterbrochen

Auch Fahrten mit der Linzer Pöstlingbergbahn und der Mühlkreisbahn waren stundenweise aufgrund von herabgestürzten Ästen nicht möglich. Mittlerweile fahren alle öffentlichen Verkehrsmittel in Linz wieder regelmäßig, vereinzelt kommt es zu Verspätungen.

Aktueller Fahrplan: Hier finden Sie alle aktuellen Verkehrsbehinderung der Linz AG

Besonders der Bezirk Braunau war mit unzähligen Straßensperren und Haushalten ohne Strom stark betroffen.

Bildergalerie: Ausnahmesituation: Der Bezirk Braunau versinkt im Schnee (Foto: Daniel Scharinger) Bild 1/111 Galerie ansehen

Lesen Sie mehr über die aktuelle Situation: "Braunau ist größtenteils wieder erreichbar"

Videobotschaften der Lokalredaktion

Die Lokalredakteure der OÖNachrichten gaben am Samstag einen Überblick über die Schneelage im Land - und meldeten sich mit kurzen Videos aus den jeweiligen Regionen.

Alle Videos: Schneechaos in Oberösterreich: Ein Blick durch das Land

Schneechaos in Oberösterreich: Ein Blick durch das Land Video: Der Leiter des Lokalressorts, Manfred Wolf, berichtet über die Situation in Linz

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Situation spitzte sich am Nachmittag noch weiter zu. Zahlreiche Schäden an Stromleitungen führten dazu, dass am Samstag 40.000 Haushalte in Oberösterreich ohne Strom auskommen mussten. Zahlreiche Bäume knickten unter der Schneelast ein und rissen Leitungen mit sich. Am Sonntag hatte sich die Lage deutlich entspannt. Die Techniker der Netz OÖ arbeiten aktuell an der Wiederherstellung der Stromleitungen.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Beruhigung am Sonntag

Entwarnung kommt von den Wetterexperten von GeoSphere Austria am Samstag. „Die starken Schneefälle sind vorbei, der Niederschlag in Oberösterreich wird überall schwächer“, sagt Meteorologin Claudia Riedl den OÖNachrichten. Und tatsächlich, Sonntagmittag hatte sich die Lage deutlich beruhigt. Der bis dahin andauernde Schneefall legte sich vielerorts und der zum Teil starke Wind hatte sich gelegt. Vielfach sei es zu Defekten gekommen, für die Witterung schlecht ausgerüstete Fahrzeuge seien unterwegs hängengeblieben, berichtet der ÖAMTC am Sonntag, aber abgesehen davon kam es zu deutlich weniger Einsätzen.

Der Stadtfriedhof St. Martin und Urnenhain Kleinmünchen müssen auch am Sonntag bis auf Weiteres aus Sicherheitsgründen aufgrund der aktuellen Wetterlage und des massiven Schneedrucks auf dem Baumbestand geschlossen bleiben, meldet die Linz AG.

Vorsicht, Lawinengefahr

Aber die Lage in den Bergregionen bleibt angespannt, da die Lawinengefahr laut Wetterexperten beträchtlich ist. Wegen großer Lawinengefahr der Stufe 4 auf der fünfstufigen Gefahrenskala mahnte der Lawinenwarndienst in Tirol Wintersportler am Sonntag zu "großer Zurückhaltung". In Vorarlberg war die Lawinengefahr erheblich (Stufe 3), aber auch dort erging ein Appell an die Bevölkerung.

Lesen Sie auch: Wo derzeit erhöhte Lawinengefahr herrscht

Zugverkehr nimmt wieder Fahrt auf

Trotz entspannterer Wetterlage auch in Bayern fuhren am Sonntag weiterhin keine Züge am Münchner Hauptbahnhof. Von Österreich konnte man via Bahn nicht in die bayerische Landeshauptstadt reisen. Abschnittsweise gesperrt war zudem die Ennstalstrecke bei Schladming.

Lesen Sie auch: Lage auf Straßen entspannt sich - Zugverkehr weiter gestört

Tiefstwerte um minus 15 Grad

Nur vereinzelt sollen in den nächsten Stunden Flocken fallen. Doch es wird sehr kalt: Die Meteorologen rechnen im Laufe der Abend- und Nachtstunden mit gebietsweisen Tiefstwerten um minus 15 Grad. Zwar kommt kaum neuer Schnee dazu, dank frostiger Temperaturen bleibt das Land aber kommende Woche in Weiß gehüllt.

Der aktuell Wetterausblick: Der Schnee bleibt Oberösterreich erhalten

Auch am Montag und Dienstag bleibt es weiter kalt. Mit Glatteis ist zu rechnen, in den Kammlagen gilt außerdem erhöhte Lawinengefahr.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Schicken Sie uns Ihre Schneefotos! Die besten werden in unserer Bildergalerie veröffentlicht.

Bildergalerie: Die Schneefotos der OÖN-Leser Winterabend (Foto: Alois Litzlbauer) Bild 1/66 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Franziska Giles Redakteurin nachrichten.at Franziska Giles