Feuerwehren im Dauereinsatz: "Das habe ich in 30 Jahren noch nie erlebt"

"So ein Wochenende mit rund 1800 Schadensstellen binnen 24 Stunden – habe in meinem 30 Jahren beim Landesfeuerwehrkommando (LFK) so noch nie erlebt, nicht einmal während des Hochwassers 2002", zieht der Offizier vom Dienst (OVD) Hannes Niedermayr Sonntagnachmittag eine erste Bilanz nach der Schneewalze, die am Samstag über Oberösterreich gezogen ist.

Sonntagnachmittag hatte sich laut Niedermayr die Lage im Land bereits deutlich entspannt. "In Braunau haben wir noch einen Hotspot mit gesperrten Straßen." Die Schneelast auf den Bäumen ist laut dem erfahrenen Feuerwehrmann noch ein Thema, das es in den nächsten Tagen zu beobachten gilt. Bei Aufenthalten im Freien rät Niedermayr den Menschen achtsam zu sein. Gesperrte Abschnitte unbedingt zu meiden und auf einen Spaziergang im Wald im Zweifelsfall zu verzichten.

Knapp 700 Haushalte waren Sonntag um 13 Uhr noch ohne Strom, teilte Wolfgang Denk, Pressesprecher der Netz OÖ, den OÖN mit. Er gehe davon aus, dass im Laufe des Nachmittags die volle Versorgung aller Kunden wiederhergestellt werden könne, niemand eine zweite Nacht im Dunkeln verbringe müsse.

Aus dem Bezirk Braunau erreichten Hannes Niedermayr vom stv. Bezirkskommandanten der Feuerwehr Berichte, wonach Menschen ohne Strom Hilfe in Feuerwehrhäusern gesucht hätten, um zumindest das Flascherl für ihr Baby wärmen zu können.

