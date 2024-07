So viele PV-Speicher wurden in Oberösterreich gefördert

Für die Energiewende braucht es einen starken Ausbau der Speicherkapazitäten in Österreich. Wie schreitet dieser bei Haushalten und Unternehmen voran? Das Büro von Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner teilt auf Anfrage mit: Stromspeicher seien nicht anzeige- oder bewilligungspflichtig und daher statistisch nicht erfasst. Was es aber gebe, seien die Förderzahlen des Bundes. Die aktuellsten verfügbaren stammen laut Achleitner-Büro aus dem Jahr 2022. 4320 Photovoltaik-Speichersysteme mit 63.916 kWh Kapazität wurden in dem Jahr in Oberösterreich gefördert. Das war Platz eins vor der Steiermark und Niederösterreich.

Auch wird geforscht. Das Land fördert derzeit Stromspeicherprojekte mit einer Summe von 5,22 Millionen Euro; Gesamtprojektvolumen: 34,87 Millionen Euro.

Alexander Zens

