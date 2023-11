Wetterwarnung für Oberösterreich: So viel Schnee fällt am Wochenende

Stiefel, Wintermantel, Haube, Schal und Handschuhe gehören am Wochenende zur Grundausstattung, die Schneeschaufel sollte griffbereit sein: Es wird tiefwinterlich – und zwar nicht nur in höheren Lagen, im Salzkammergut und im Mühlviertel, sondern in ganz Oberösterreich. Die GeoSphere Austria (vormals ZAMG) hat für das gesamte Bundesland eine Wetterwarnung ausgegeben: Ab Freitagabend ist mit einem flächendeckenden Wintereinbruch zu rechnen. Auch im Zentralraum soll bis zu 15 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen, im südlichen Bergland deutlich mehr. "Für die Winterdienste kann das durchaus eine Herausforderung werden", sagt Alexander Ohms von der GeoSphere Austria am Donnerstag im OÖN-Gespräch.

Damit einher geht erhöhte Unfallgefahr auf schneeglatten Straßen, Behinderung des Straßen-, Schienen- und Flugverkehrs, Gefahr von leichtem Schneebruch bei Nassschnee und eine leicht erhöhte Gefahr von Dachlawinen, warnen die Meteorologen. Die Warnung gilt vorerst von Freitag, 18 Uhr bis Sonntag, Mitternacht. Bezüglich der Neuschneemengen gibt es noch Unsicherheiten, so die Experten.

Handlungsempfehlungen der GeoSphere Austria

Prüfen Sie Ihr Fahrzeug auf Wintertauglichkeit

Planen Sie Verzögerungen im Straßenverkehr ein

Reduzieren Sie im Straßenverkehr die Geschwindigkeit, vermeiden Sie Überholmanöver und halten Sie Abstand! Achten Sie auf den Einsatz von Schneeräumfahrzeugen

Beobachten Sie die lokale Wetterentwicklung und holen Sie Warninformationen der Behörden ein

Die Prognose im Detail

Zuvor aber steigt die Schneefallgrenze am Freitag bei trübem Wetter aber noch einmal auf 500 bis 900 Meter, die Temperaturen auf bis zu fünf Grad. Örtlich ist daher auch schon in der Nacht auf Freitag mit Glatteisbildung oder gefrierendem Regen zu rechnen. "Es gibt regional durchaus Potential für Straßenglätte", sagt Ohms. Der Meteorloge empfiehlt Autofahrern in den nächsten Tagen generell Vorsicht. Am Freitagabend trifft dann polare Luft in Oberösterreich ein, Schnee fällt immer öfter bis ins Flachland.

"Markante Wettersituation"

In der darauffolgenden Nacht rechnet Ohms mit anhaltendem , kräftigem und flächendeckendem Niederschlag. "Am Samstag wird es sehr winterlich. Was den Schnee betrifft, ist das durchaus eine markante Wettersituation", sagt der Meteorologe. Selbst in der Landeshauptstadt können bis Samstagnachmittag bis zu 15 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Im Salzkammergut und der Pyhrn-Priel-Region – wo die Skigebiete Wurzeralm und Hinterstoder am Wochenende den Saisonbeginn geplant haben – werden im Tal 30 bis 40 Zentimeter erwartet, in den Bergen deutlich mehr. "Am Dachstein kann es durchaus ein dreiviertel Meter sein", sagt Ohms. In Kärnten und Osttirol rechnet er sogar mit über einem Meter Neuschnee in den Bergen.

Dauerfrost im ganzen Land

Im Zentralraum sollte der Schneefall am Samstagnachmittag langsam abklingen, im südlichen Bergland in der Nacht auf Sonntag. Zum ersten Advent ist "zögerliche Wetterbesserung" zu erwarten, sagt Ohms: "Die Sonne hat im Tagesverlauf immer mehr Chancen". Aber es wird bitterkalt: Dauerfrost legt sich über das ganze Land, die Temperaturen kommen auch untertags über -6 bis -1 Grad nicht hinaus.

Gekommen, um zu bleiben

Der Schnee ist gekommen, um zu bleiben – zumindest bis zur Wochenmitte. Auch zu Wochenbeginn bleibt es frostig, in der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu minus zehn Grad. "Am Montag und Dienstag erwartet uns überwiegend trockenes Wetter mit einem Wechsel aus sonnigen Phasen und Wolken", kündigt Ohms an. Tauwetter ist frühestens in der zweiten Hälfte der kommenden Wochen zu erwarten.

