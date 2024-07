Was die SV Ried dem LASK doppelt nachmachen will

Der LASK hat die erste Cup-Runde mit dem 3:0 gegen Gurten souverän überstanden - im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried. Sonst ist dort die SV Ried am Ball, die am Sonntag in Röthis (10.30 Uhr) ebenso den Einzug in die zweite Runde anpeilt. Vor einem Jahr feierten die Athletiker beim gleichen Regionalliga-West-Klub einen 6:0-Erfolg, vor zwei Jahren siegte Sturm Graz in Vorarlberg.

"Das Ziel ist natürlich ganz klar, dass wir eine Runde weiterkommen", sagte Ried- Abwehrchef Nikki Havenaar. Ähnlich sieht es Ried-Trainer Max Senft, der lediglich auf den verletzten Wilfried Eza verzichten muss: "Der Cup hat für uns einen hohen Stellenwert. Gemeinsam mit unseren Fans wollen wir in die zweite Runde des Cups einziehen."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper