Wetterausblick: Der Schnee bleibt Oberösterreich erhalten

Besonders in Braunau fielen am Wochenende große Schneemassen, die auf absehbare Zeit auch liegen bleiben werden.

Ganz Oberösterreich ist am Wochenende unter einer weißen Decke verschwunden. Das bleibt kommende Woche auch so, sagt Meteorologin Claudia Riedl von der Geosphere Austria: "Vereinzelt kann es leicht regnen, aber der dicken Schneedecke kann das nichts anhaben."

Die Nacht auf Montag bleibt klar bei Temperaturen von bis zu -14 Grad. Der Start in die Woche fällt entsprechend frostig mit maximal -1 Grad aus. Im südlichen Bergland wird es leicht föhnig, dort könnte mildere Luft in höheren Lagen zwischen 1000 und 1500 Metern die Temperaturen leicht über den Gefrierpunkt bringen. Hohe, dichte Wolkenfelder lassen kaum Sonne durch, es bleibt aber trocken.

Leichter Regen am Dienstag

Am Dienstagvormittag ist es nur vereinzelt sonnig, am Nachmittag überquert eine Schlechtwetterfront Oberösterreich. Zu Beginn kann es bis auf 1000 Meter leicht regnen, die Schneefallgrenze sinkt aber relativ rasch wieder bis in niedere Lagen. "Der Schneedecke ist der Regen aber egal, die hält das aus", sagt Riedl. Große Schneemassen sind nicht zu erwarten, "einige Zentimeter werden dazukommen", sagt die Meteorologin.

Der Mittwoch beginnt trüb, vereinzelt kann es schneien und in besonders niedrigen Lagen ein paar Tropfen regnen. Im Verlauf des Tages schneit es noch einmal kräftiger, wieder sind einige Zentimeter zu erwarten. Es weht mäßiger Westwind mit Spitzen um die 30 km/h, die Höchstwerte liegen um den Gefrierpunkt.

Bewölkt beginnt der Donnerstag, spätestens am Nachmittag bricht aber vielerorts die Sonne durch. Sonnig geht es auch am Freitag weiter, nur im Flachland könnte sich stellenweise Nebel oder Hochnebel bilden. "Die Wetterlage am Wochenende ist aktuell unklar, aktuell zeigen unsere Modelle 17 unterschiedliche Varianten", sagt Riedl.

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer