Noch kein Signal: 2 Menschen bei Lawinenabgang verschüttet

Nach einer ersten Alarmierungsmeldung seien zwei Menschen mit sich gerissen und verschüttet worden. Eine Suchaktion mit Hubschrauber, Hundestaffel und Bergrettung Hundestaffel startete. Laut Maria Riedler, Sprecherin der Salzburger Bergrettung, herrsche noch eine "sehr unklare Situation", wie sie gegenüber der APA schilderte.

"Wir haben noch kein LVS-(Lawinenverschütteten, Anm.)-Signal", so Riedler. Auch die eingesetzten Suchhunde hätten vorerst keine Witterung aufgenommen. Über dem Lawinenkegel kreiste unterdessen ein Hubschrauber und tastete das Gelände nach Signalen der möglicherweise Verschütteten ab. Das Schneebrett war abseits der Pisten in der Nähe eines Liftes abgegangen. Die Stelle sei beliebt bei Tourengehern. Es würde auch eine Vermisstenmeldung geben, diese werde noch geprüft. "Wir arbeiten auf Hochtouren", sagte die Bergrettung-Sprecherin.

Wo derzeit erhöhte Lawinengefahr herrscht

Vor allem in Tirol wurden Wintersportler am Sonntag zu "großer Zurückhaltung" gemahnt, wo große Lawinengefahr der Stufe 4 auf der fünfstufigen Gefahrenskala herrscht.

In Vorarlberg war die Lawinengefahr erheblich (Stufe 3), aber auch dort erging ein Appell an die Bevölkerung. Nach dem Ende der Schneefälle normalisierte sich das Geschehen in den beiden westlichsten Bundesländern, auch wenn nach wie vor viele Beeinträchtigungen wie Straßensperren bestanden.

Laut dem Lawinenwarndienst Niederösterreich war am Sonntag auch hier Vorsicht geboten: In den Ybbstaler Alpen, dem Rax-Schneeberggebiet, am Semmering und den Tuernitzer Alpen etwa war die Lawinengefahr über 1.000 Meter erheblich. Frischer spröder Triebschnee konnte in Hängen über 30 Grad bereits bei geringer Zusatzbelastung ausgelöst werden, wurde gewarnt. In den mittleren Lagen waren Gleitschneelawinen möglich. In den Gutensteiner Alpen wurde die Lawinengefahr mit mäßig beurteilt.

