Notrufsystem rettete Pkw-Lenkerin das Leben

SCHLÜßLBERG. Großes Glück im Unglück hatte eine Pkw-Lenkerin am Donnerstag, als sie gegen 20.30 Uhr mit ihrem Wagen in Schlüßlberg (Bezirk Grieskirchen) von der Innviertler Straße (B137) abkam.

Das Auto durchbrach dichtes Gebüsch und überschlug sich mehrmals. Schließlich kam der Pkw am Dach liegend an einer nur schwer einsehbaren Stelle zum Stillstand, die Lenkerin war hilflos in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Doch das eingebaute eCall-System, ein automatischer Notruf, registrierte den Unfall und verständigte selbstständig die Einsatzkräfte. Feuerwehrleute und Sanitäter waren dadurch schnell vor Ort, um die verletzte Frau aus dem Wrack zu retten.

Seit Anfang 2018 müssen eCall-Notrufsysteme in allen neu typisierten Fahrzeugen eingebaut sein.

