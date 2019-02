Neues Konzept für UNO findet viel Zustimmung

LEONDING. Politik wie Bevölkerung sehen Neustart positiv.

Zustimmung für neue Pläne Bild: privat

Als ein Schritt in die richtige Richtung wird im Leondinger Rathaus die Orientierung des UNO Shopping Centers in Richtung eines Fachmarktzentrums gesehen. Auch in der Bevölkerung wird der zweite Versuch einer Wiederbelebung des vor drei Jahren geschlossenen Einkaufszentrums durchaus positiv wahrgenommen.

Wenngleich sich manche fragen, ob nun wirklich alles anders und damit erfolgreicher sein wird, ist die Erinnerung an die "guten, alten Zeiten" in den 1990er Jahren bei einigen nicht verblasst. Von "schönen Erinnerungen" und einer längst fälligen Wiederbelebung ist da die Rede und davon, dass man schon gespannt sei, welcher Elektro- bzw. Sporthändler sich hier in Leonding niederlassen werde.

Finale Verhandlungen sollen, wie gestern ausführlich in den OÖN berichtet, in den nächsten Wochen stattfinden. Die neuen Betreiber, die FMZ-UNO, wollen möglichst rasch in die notwendige Umbauphase kommen.

Dass die neue E-Kart-Bahn, die schon im Sommer eröffnet werden soll, den Unterhaltungsfaktor wieder ins UNO Shopping Center zurückbringen wird, sehen viele als Bereicherung. "Vielleicht schafft man es auch wieder, eine Fortgeh-Meile dort zu integrieren", hieß es auf nachrichten.at. (rgr)

