Neuerlicher Lockdown: Das gilt ab Dienstag

Dienstag, 0 Uhr, tritt in Österreich die neue Lockdown-Verordnung in Kraft. Ab dann gelten strenge Regeln, die zum Rückgang der Corona-Infektionen führen sollen.

Muss ich ab sofort immer zu Hause sein?

Nein. Tagsüber gibt es keine Ausgangsbeschränkung. Zwischen 20 und sechs Uhr darf allerdings der "eigene private Wohnbereich" grundsätzlich nicht verlassen werden – mit fünf Ausnahmen: für berufliche Zwecke; für die Deckung notwendiger Grundbedürfnisse (etwa Einkaufen, Arztbesuche, Bank- und Behördenwege, Kirchen- und Friedhofsbesuche); zur Betreuung und Pflege Hilfsbedürftiger; wenn Leib, Leben und Eigentum in Gefahr sind sowie zum Zweck der "körperlichen und psychischen Erholung".

Was fällt alles unter "körperliche und psychische Erholung"?

Als Beispiele nennt die Regierung hier Spaziergänge, Joggen oder mit dem Hund Gassi gehen.

Darf ich bei meinem Partner, mit dem ich nicht zusammenwohne, übernachten?

Ja, das ist nach wie vor erlaubt. Den Kontakt mit dem nicht im selben Haushalt lebenden Lebenspartner stuft die Regierung unter "Deckung der notwendigen Grundbedürfnisse" ein.

Darf ich jetzt meine Freunde nicht mehr treffen?

Besuche in fremden Wohnungen sind zwischen 20 und 6 Uhr untersagt (abgesehen von den genannten Ausnahmen). Tagsüber dürfen sich im öffentlichen Raum höchstens sechs Personen (plus sechs Kinder) aus maximal zwei Haushalten treffen. Dieselbe Regelung gilt für Treffen in Gärten, Garagen und Schuppen. Für den eigentlichen Wohnbereich gibt es keine Einschränkungen, hier appelliert die Regierung, auf haushaltsfremde Kontakte weitgehend zu verzichten.

Welche Betriebe sind vom Lockdown betroffen?

Die gesamte Gastronomie wird geschlossen. Von sechs bis 20 Uhr können Speisen und Getränke abgeholt werden. Auch alle Hotels und Beherbergungsbetriebe werden für touristische Zwecke geschlossen, ebenso schließen müssen Freizeiteinrichtungen wie Theater, Kinos, Bäder, Fitnessstudios, Tierparks, Tanzschulen, Casinos und Bordelle. Geöffnet bleiben Handel, Dienstleistungsbetriebe – zum Beispiel Friseure – und Bibliotheken.

Wie lange gelten die neuen Regeln?

Die Ausgangsbeschränkungen gelten vorerst bis 12. November, können dann aber verlängert werden. Die restlichen Regelungen gelten zumindest bis 30. November.

Veranstaltungen

Einmal mehr sind Sportvereine und Kultureinrichtungen schwer von den neuen Corona-Maßnahmen betroffen. Wie bereits beim Lockdown im Frühjahr sind ab Dienstag Veranstaltungen beinahe komplett untersagt. Mit Ausnahme von Profisport-Events müssen alle Sportveranstaltungen abgesagt werden (mehr dazu im Sportteil). Auch Kultur-Events sowie Hochzeits-, Geburtstags- und Jubiläumsfeiern können nicht stattfinden. Touristische Veranstaltungen, etwa Fahrten mit Reisebussen oder Ausflugsschiffen, sind ebenso verboten. Darüber hinaus können Ausstellungen, Kongresse, Fach- und Publikumsmessen nicht abgehalten werden.

Private Veranstaltungen in Garagen, Gärten und Schuppen sind untersagt. Innenminister Karl Nehammer (VP) hat hier verstärkte Kontrollen angekündigt. Ausgenommen vom Veranstaltungsverbot sind Proben und künstlerische Darbietungen ohne Publikum. Sie müssen aber beruflichen Zwecken dienen. Berufliche Aus- und Fortbildungen sind ebenso gestattet wie Demonstrationen und Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien.

Verkehr

Was die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln betrifft, bringt der neuerliche Lockdown keine großen Änderungen mit sich. Weiterhin gilt in den Öffis sowie in Bim-Stationen, Bushaltestellen und Flughäfen Masken- und Abstandspflicht. Die ÖBB garantierten am Sonntag, die Versorgungssicherheit im Personen- und Güterverkehr aufrechtzuerhalten. Ob es zu Modifizierungen beim Fahrplan kommt, soll heute in einer Sitzung besprochen werden.

Fahrgemeinschaften und Taxifahrten sind nur zulässig, wenn pro Sitzreihe – inklusive Lenker – nur zwei Personen sitzen. Ausnahmen gibt es für Transporte von Kindergartenkindern oder für Transporte von Menschen mit Behinderungen.

Für Ausflügler gibt es eine entscheidende Änderung: Seilbahnen, Gondeln und Aufstiegshilfen dürfen nicht zu Freizeitzwecken verwendet werden und bleiben etwa Profisportlern vorbehalten.

Kirche

Auch die Kirchen und Religionsgemeinschaften verschärfen ab Dienstag die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus. Öffentliche Gottesdienste können zwar weiterhin stattfinden, zusätzlich zu den bereits bisher geltenden Regeln wird es aber weitere Einschränkungen geben. Das hat Kultusministerin Susanne Raab (VP) am Sonntag bekannt gegeben.

Ab Dienstag müssen Personen, die nicht im selben Haushalt leben, bei Gottesdiensten einen Mindestabstand von eineinhalb Metern einhalten. Er darf nur dann unterschritten werden, „wenn dies die Vornahme religiöser Handlungen erfordert“, heißt es in der Vereinbarung. Wie bisher müssen die Gläubigen während der gesamten Messe Mund-Nasen-Schutz tragen.

Gemeinde- und Chorgesänge werden bis auf Weiteres ausgesetzt, und auch aufschiebbare religiöse Feiern – etwa Trauungen – müssen verschoben werden. In der Vereinbarung bekennen sich die Kirchen und Glaubensgemeinschaften zu weiteren Maßnahmen. So soll etwa das Onlineangebot ausgebaut und die Dauer von Gottesdiensten verkürzt werden.

Christkindlmärkte

In Oberösterreich sind ohnehin schon vor dem Lockdown zahlreiche beliebte Christkindlmärkte abgesagt worden.

Gestern hat sich auch die Stadt Linz dazu entschlossen, auf die Bremse zu steigen, obwohl ein strenges Sicherheitskonzept erarbeitet wurde. In diesem Jahr werden die drei geplanten Christkindlmärkte am Hauptplatz, im Volksgarten und am Domplatz definitiv nicht stattfinden, verkündeten Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP), „weil es unverantwortlich wäre“.

Die Stadt Wels wolle noch zuwarten, sagt Bürgermeister Andreas Rabl (FP). Das erstellte Konzept sei flexibel, man könne rasch reagieren.

In Steyr wird man im Laufe dieser Woche eine Entscheidung treffen, teilte Bürgermeister Gerald Hackl (SP) mit. Der Garstner Advent, der im November begonnen hätte, ist bereits abgesagt worden.

Schulbeginn mit „Orange“ und „Übergangstag“

Morgen, Dienstag, tritt nicht nur der Lockdown in Kraft, sondern es ist nach den ersten bundesweiten Herbstferien auch wieder Schulbeginn. Für die Oberstufe, die, wie berichtet, bis 30. November im Distanzunterricht abgehalten wird, ist am Dienstag ein „Übergangstag“ geplant. „Oberstufen-Schüler können am Dienstag nochmal in die Schule kommen, ihre Schulsachen abholen und mit dem Klassenvorstand den weiteren Distanzunterricht besprechen“, sagt Bildungsdirektor Alfred Klampfer im OÖN-Gespräch.

Er war gestern, Sonntag, in enger Abstimmung mit dem Bildungsministerium. Minister Heinz Faßmann (VP) wird heute um 10.30 Uhr in einer Pressekonferenz das „weitere Vorgehen an den Schulen“ verkünden. Fix ist, dass die Corona-Schulampel von Gelb („mittleres Risiko“) auf Orange („hohes Risiko“) hochgestuft wird. „Damit wird es an den Pflichtschulen verstärkte Hygienemaßnahmen und kein Singen und Turnen in geschlossenen Räumen geben“, sagt Klampfer. Außerdem werde darauf geachtet, dass die Schüler-Gruppen „ganz wenig oder wenn möglich gar nicht durchmischt“ werden, sondern im Klassenverband bleiben. Außerdem müssen die Schulen Regelungen zur Minimierung von Kontakten bei Schulbeginn und in den Pausen treffen. Das Abnehmen der Maske im Unterricht dürfte aber weiterhin erlaubt sein. (rela)

Tschechien und Deutschland: Grenze offen

Trotz der Verschärfung der Maßnahmen hüben und drüben sollen die Grenzen zwischen Österreich und Deutschland offen bleiben. Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) hat am Wochenende zugesichert, dass Deutschlands Grenzen zu den Nachbarstaaten auch bei einer weiteren Verschärfung der Pandemie geöffnet bleiben werden: „Ja, die Grenzen werden offen bleiben“, sagte er vor Beginn des zweiten Lockdowns dem „Tagesspiegel am Sonntag“.

„Wir haben im Frühjahr genügend Erfahrungen gemacht, wie wir Kontrollen organisieren, falls sie notwendig werden“, betonte Maas. „Ich bin sicher, dass wir Staus an der Grenze, die Dutzende von Kilometern lang sind, nicht sehen werden.“

Deutschland hat wegen steigender Coronavirus-Infektionszahlen mittlerweile ganz Österreich zum Risikogebiet erklärt. Am Freitag nahm Berlin als letztes Bundesland auch Kärnten auf die Rote Liste. Die Maßnahme trat am Samstag in Kraft, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin mitteilte. Seither müssen aus Österreich Einreisende für 14 Tage in Quarantäne, können diese aber mit einem negativen Test, der nicht älter als 48 Stunden ist, auch umgehen.

Auch die Grenze zu Tschechien soll weiterhin offen bleiben. Für Pendler und alle anderen Einreisenden gibt es allerdings eine Testpflicht. Denn Österreich hat mit Samstag, 31. Oktober, die Einreisebestimmungen für Tschechien verschärft beziehungsweise die bisher geltende Reisewarnung für die Region Prag auf ganz Tschechien ausgeweitet. Bei der Einreise muss ein ärztliches Gesundheitszeugnis mit einem negativen Corona-Test vorgelegt werden, ansonsten ist eine zehntägige Quarantäne verpflichtend.

