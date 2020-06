Neu-Infektionen an Uni und einer Schule Zahl der Covid-Fälle wächst wieder leicht

Am 2. Mai fiel die Zahl der nachweislich an Covid-19 erkrankten Personen in Oberösterreich erstmals seit Verhängung des Lockdowns wieder unter 100. Das war bemerkenswert: Immerhin hatte man genau ein Monat zuvor noch 1358 Erkrankte gezählt. Am 3. Juni waren landesweit nur noch 17 Fälle registriert.

Seither steigt die Zahl der festgestellten Fälle wieder leicht. Insgesamt 36 aktuelle Fälle wurden gestern in Oberösterreich registriert, bundesweit waren es rund 400. Konzentriert sind die aktuellen oberösterreichischen Fälle rund um Linz sowie im Bezirk Perg. Aber auch vorübergehend coronafreie Bezirke wie etwa Rohrbach, Vöcklabruck und Kirchdorf verzeichnen wieder Covid-Patienten.

An der Linzer Kepler-Uni sind am Mittwoch drei Corona-Fälle bekannt geworden. Nachgewiesen wurde das Virus bei zwei Mitarbeitern des Fachbereichs Chemie, die im TNF-Turm tätig waren, sowie einer Reinigungskraft im Science Park 3. Das Rektorat hat alle Mitarbeiter der betroffenen Institute sowie sonstige Kontaktpersonen angehalten, 14 Tage zu Hause zu bleiben. Bisher würden keine weiteren Personen Symptome zeigen. Die Reinigungskraft ist derzeit ohnedies im Urlaub, weshalb hier eine Infektionsgefahr ausgeschlossen werden kann.

"Geringe Hintergrundaktivität"

Auch eine Schülerin des Adalbert-Stifter-Gymnasiums wurde am Mittwoch positiv getestet. Das Kontaktpersonen-Management wurde eingeleitet. "Derzeit treten Fälle in verschiedenen Zusammenhängen, an Schulen, in beruflichem oder familiärem Kontext auf, vereinzelte Fälle werden auch in Krankenhäusern bekannt", heißt es auf OÖN-Anfrage aus dem Krisenstab des Landes. Von einer erneuten flächendeckenden Ausbreitung könne aber nicht die Rede sein: "Derzeit gibt es in einigen Bezirken einige wenige betroffene Gemeinden." Es gebe keinen Hinweis auf gemeinsame Ursachen. "Wir müssen davon ausgehen, dass einfach immer wieder Infektionen mit dem Virus stattfinden." Erschwerend sei, dass rund 40 Prozent der Infizierten symptomlose Träger sind, "die natürlich nicht bekannt sind, von denen aber Ansteckungen möglich sind". Die Experten des Landes gehen von einer "geringen Hintergrundaktivität des Virus" aus.

Die Nachforschungen der Bezirksbehörden laufen auf Hochtouren, um die Fälle rasch zu erkennen, insbesondere wenn sie etwa in einer Schule oder einem Betrieb auftreten. Dann folgt eine schnelle und großräumige Erfassung der Kontaktpersonen.

Auf die Frage, ob bestimmte Lockerungsschritte zu einem erneuten Anstieg geführt hätten, heißt es aus dem Stab: "In Zeiten des Lockdowns hatte das Virus eine geringe Ausbreitungstendenz. Dass jede Zunahme an Kontakten und Mobilität die Übertragungswahrscheinlichkeit erhöht, ist unumstritten." Gerade deswegen seien Vorsorge und das Einhalten von Sicherheitsmaßnahmen weiter wichtig. Oberste Priorität habe, dass man sich meldet, wenn man entsprechenden Symptome hat. Vor allem sei Eigenverantwortung gefragt.

JKU-Rektor Meinhard Lukas appellierte deshalb in einem Rundschreiben an alle Universitäts-Angehörigen, trotz Aufhebung der Verpflichtung am 15. Mai weiterhin Schutzmasken zu tragen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Thomas Fellhofer Lokalredakteur Mühlviertel t.fellhofer@nachrichten.at