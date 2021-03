Nach Sturz lag Frau hilflos in ihrer Wohnung

Mittwochabend, gegen 21.30 Uhr, wurde die Polizei zu einer Türöffnung im Bezirk Braunau gerufen. Feuerwehr und Rettung waren ebenfalls vor Ort, da die Angehörigen sich Sorgen um ihre 79-jährige Schwester machten. Die Frau sei in einem körperlich schlechten Zustand. Nach dem Öffnen der Wohnungstüre durch die Polizisten, wurde die betagte Frau gefunden. Sie war in einem schlechten Allgemeinzustand und sagte ihren Rettern, dass sie gestürzt sei. Sie wurde in das Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert.

