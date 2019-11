Nach Kohlenmonoxid-Vergiftung: Linzerin außer Lebensgefahr

Die 18-Jährige konnte bereits auf die Normalstation verlegt werden, bestätigte das Klinikum Graz auf APA-Anfrage.

Die junge Frau war - wie berichtet - nach der Erstbehandlung in einem Linzer Spital nach Graz geflogen worden, weil dort eine Druckkammer zur Behandlung derartiger Unfälle vorhanden ist. Mittlerweile gehe es ihr "gut", so eine Sprecherin des Klinikum Graz. Voraussichtlich könne sie am Mittwoch das Krankenhaus bereits wieder verlassen.