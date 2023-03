WWF-Preis für Pabneukirchner Mittelschule

Naturwissenschaften und Mathematik machen seit einigen Jahren den Schwerpunkt an der Mittelschule Pabneukirchen aus. Dazu gehört auch ein fix im Stundenplan verankerter Projektunterricht mit Experimenten und handwerklichen Tätigkeiten. Das dabei erworbene Wissen setzten Schülerinnen und Schüler nun bei der Teilnahme an einem Gewinnspiel von „Team Panda“, dem Kinder- und Jugendclub des WWF in perfekter Weise ein. Gefragt war dabei nämlich eine Aktion zum Artenschutz.

Rasch bildeten sich zwei Teams, von denen jedes ein eigenes Projekt rund um den Luchs auf die Beine stellte. Eine Gruppe erarbeitete eine PowerPoint-Präsentation, während das zweite Team ein Konzept für eine Artenschutz-Schnitzeljagd erstellte. Beide Gruppen drehten außerdem ein Video zu ihrem Projekt.

Die zahlreichen Ideen der Schüler sprengten bald zeitlichen Rahmen, um die Projekte ausschließlich im Unterricht voranzutreiben. So kam es, dass die Filme erst am letzten Schultag vor den Semesterferien abgedreht waren. Weil der Einsendeschluss für das Projekt aber schon unmittelbar nach den Ferien festgelegt war, stand es für die Kinder außer Frage, sich auch in den Ferien mit ihrer Lehrerin in der Schule zu treffen, um das Projekt fertigzustellen. "Wir wollten unbedingt auch beim Schneiden mithelfen“, sagen Anja und Claudia. Dank des Engagements der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Lehrerin konnten die Projekte gerade noch zeitgerecht zum Einsendeschluss eingereicht werden.

Der Einsatz sollte sich bezahlt machen: Bereits wenige Tage später stand fest, dass die Mittelschule Pabneukirchen den Hauptgewinn nach Hause holen konnte. Jedes Kind erhielt eine Urkunde und die Schulbibliothek wurde um ein Buch reicher. Ob sich die Kinder nun auf ihren Lorbeeren ausruhen? "Natürlich nicht", sagt Manuel. "Unser nächstes Projekt steht bereits in den Startlöchern! Wir brüten Küken in der Schule aus." Die Tiere werden nach dem Schlüpfen einem artgerechten Leben auf dem Pabneukirchner Bauernhof entgegensehen.

